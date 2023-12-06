Израиль будет привлечен к ответственности за все притеснения, которые он причинил в Палестине после Второй мировой войны. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении по итогам заседания кабинета министров страны в Анкаре.

«Чем больше израильская администрация усиливает свои репрессии, тем тяжелее цена, которую она заплатит», — цитирует его агентство Анадолу.

«Израильские правители рано или поздно предстанут перед судом человечества, понесут заслуженное наказание и займут свое место на свалке истории», — добавил он.

Эрдоган также раскритиковал США и Европу за их поддержку Израиля, заявив, что, если бы они не оказали свою поддержку, «правители этого террористического государства не могли бы действовать безрассудно».

По словам Эрдогана, Запад ясно продемонстрировал, что он заботится только о своем процветании и является соучастником жестокости в Газе, руководствуясь исключительно своим варварским инстинктом.

«Институты вроде Совета Безопасности ООН демонстрируют свое бессилие и отклонились от роли защитника человечества», — сказал Эрдоган.

«Беспощадно убивать невинных детей, женщин, безоружных и беспомощных людей с помощью самых современных в мире военных машин — на это способны только трусливые лидеры, вроде израильских», — подчеркнул президент Турции. По его словам, «Израиль будет разбит, если вместо горстки мирных жителей в Газе перед ним предстанет настоящая армия».

Единственный способ принести мир в регион — это создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе границ 1967 года, резюмировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.