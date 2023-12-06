ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
На севере сектора Газа более 800 тысяч жителей не имеют доступа к медицине
Как отметили в Минздраве Газы, израильская армия преднамеренно уничтожает объекты медицинской инфраструктуры на севере сектора
На севере сектора Газа более 800 тысяч жителей не имеют доступа к медицине
Фото: AA / Others
6 декабря 2023 г.

Более 800 тысяч человек на севере сектора Газа не имеют доступа к медицинским услугам. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Газы.

«Более 800 тысяч жителей в северной части сектора Газа не имеют доступа к медицине», — отметили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что израильская армия «преднамеренно уничтожает объекты медицинской инфраструктуры на севере сектора Газа». «Оккупант совершает преступления геноцида на севере сектора Газа», — заявили в министерстве.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us