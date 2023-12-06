Более 800 тысяч человек на севере сектора Газа не имеют доступа к медицинским услугам. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Газы.

«Более 800 тысяч жителей в северной части сектора Газа не имеют доступа к медицине», — отметили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули, что израильская армия «преднамеренно уничтожает объекты медицинской инфраструктуры на севере сектора Газа». «Оккупант совершает преступления геноцида на севере сектора Газа», — заявили в министерстве.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.