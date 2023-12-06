Суд Тегерана обязал правительство США и 41 физическое и юридическое лицо выплатить 49,77 миллиарда долларов за убийство бывшего командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, передает агентство IRNA.

«Соединенные Штаты и 41 другое физическое и юридическое лицо в США были приговорены к выплате 49 миллиардов и 770 миллионов долларов из-за преступлений, совершенных во время мученической смерти генерала Касема Сулеймани», — приводит агентство IRNA заявление суда.

В список тех, кого обязали возместить ущерб, входят бывший президент США Дональд Трамп, бывший госсекретарь США Майк Помпео и бывший министр обороны США Марк Эспер.

В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.