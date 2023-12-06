ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Запад не заботится ни о чем, кроме собственного благополучия
Чем больше израильская администрация под покровительством Запада наращивает свою жестокость, тем тяжелее будут для них последствия, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении после завершения заседания кабинета министров. #Эрдоган #Палестина #секторГаза #Турция #Нетаньяху #Запад #преступления #Израиль
Эрдоган: Запад не заботится ни о чем, кроме собственного благополучия / Others
6 декабря 2023 г.
Истории
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