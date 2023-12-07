ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Бывший премьер-министр Израиля призвал Нетаньяху уйти в отставку
«Нетаньяху — это национальная и историческая катастрофа для Израиля. Он должен немедленно уйти в оставку». Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в эксклюзивном интервью TRT World рассказал, почему он не согласен с нынешним правительством Биньямина Нетаньяху. #trtнарусском #нетаньяху #отставка #палестина #катастрофа #израиль #премьерминистр #ольмерт #интервью #правительство #trtrussian
имитм / Others
7 декабря 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us