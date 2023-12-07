Бывший премьер-министр Израиля призвал Нетаньяху уйти в отставку

«Нетаньяху — это национальная и историческая катастрофа для Израиля. Он должен немедленно уйти в оставку». Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в эксклюзивном интервью TRT World рассказал, почему он не согласен с нынешним правительством Биньямина Нетаньяху. #trtнарусском #нетаньяху #отставка #палестина #катастрофа #израиль #премьерминистр #ольмерт #интервью #правительство #trtrussian