Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет безопасности обеспечить прекращение огня в секторе Газа, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.

Гутерриш обратился к Совбезу в соответствии с 99 статьей устава ООН, поскольку война Израиля и Палестины «может угрожать поддержанию международного мира и безопасности». Пресс-служба ООН уточняет: генсек ООН впервые обратился к этой статье устава с момента своего вступления в должность в 2017 году.

Политик подчеркнул: военные действия Израиля в Газе не позволяют поставлять в палестинский эксклав гуманитарную помощь, как того требует принятая 15 ноября резолюция СБ. Газа, по словам Гутерриша, столкнулась с серьезным риском «коллапса гуманитарной системы».

«Я повторяю свой призыв к объявлению прекращения огня по гуманитарным соображениям. Это срочно. Гражданское население должно быть избавлено от еще большего вреда», — подчеркнул генсек.

После недельной паузы в боевых действиях 1 декабря Израиль возобновил военную операцию в Газе, сосредоточившись на юге сектора.

В своем письме председателю Совбеза Гутерриш заявил, что более восьми недель боевых действий в целом «принесли ужасающие человеческие страдания, физические разрушения и коллективные травмы в Израиле и на оккупированной палестинской территории».

По его словам, Израиль продолжает атаковать позиции ХАМАС, однако наносит неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре. От израильских авиаударов в Газе с 7 октября погибли более 15 тыс. человек, более 40% из них — дети.

Около 80% жителей эксклава стали перемещенными лицами, более 1,1 млн человек ищут убежища в приютах Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). Больницы превратились в «поля боя», подчеркнул Гутерриш.

На фоне постоянных бомбардировок всех частей Газы «без крова и предметов первой необходимости для выживания, я ожидаю, что гуманитарная система [эксклава] скоро полностью рухнет».