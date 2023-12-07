Президент России Владимир Путин 6 декабря посетил сразу две арабские страны Персидского залива: Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и саудовским наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Краткосрочный характер визита помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков окрестил «блиц-турне». Подписания громких договоров или объявления о новых прорывных инициативах не случилось. При этом Ушаков указывал на то, что суть поездки в «сигнале международному сообществу».

По итогам визита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что речь в большей степени шла о коммерческом взаимодействии, и «инвестиционное сотрудничество будет продолжаться».

Визит в ОАЭ

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе переговоров с Путиным сделал особый акцент на сотрудничестве в сфере энергетики и технологий. «Для нас приоритетными направлениями развития сотрудничества являются такие сферы, как инновации, энергетика, инфраструктура и современные технологии», — заявил он.

Что касается Путина, то он уделил особое внимание рекордному товарообороту между РФ и ОАЭ. «В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%. В этом году, я думаю, будет даже больше. То же самое касается и инвестиционной деятельности», — сказал он на встрече с президентом ОАЭ.

Кроме того, Путин констатировал, что развиваются туристические обмены. «В прошлом году почти миллион туристов из России, 900 тысяч с небольшим, посетили Арабские Эмираты», — сказал он. Российский лидер также отметил, что в ОАЭ открылась русская школа и поблагодарил президента ОАЭ за предоставление участка для строительства православного храма в этой стране.

Президент России также пригласил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна на саммит БРИКС в Казань в следующем году.

При этом вице-премьер РФ Александр Новак указал на несколько сфер сотрудничества, среди которых выделил энергетику. «У нас прорабатываются совместные проекты по сертификации оборудования и использования российского оборудования в проектах в ОАЭ, осуществляется торговля нефтью и нефтепродуктами на взаимовыгодной основе», — сказал он.

В дополнение к этому вице-премьер РФ Денис Мантуров указал на перспективу завершения в ближайшее время переговоров по подписанию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ.

«В ближайшее время рассчитываем, что завершатся переговоры по подписанию соглашения по торговле между ЕАЭС и Эмиратами», — заявил Мантуров журналистам на полях переговоров на высшем уровне между РФ и ОАЭ. Он также напомнил о совместных проектах в индустриальной зоне Kizad и выходе на рынок Эмиратов российского автомобиля представительского класса «Аурус».

Поездка в Саудовскую Аравию

Среди главных тем на встрече Путина и Бен Сальмана Аль Сауда стал нефтяной вопрос. Как подчеркнул Песков, обе стороны понимают, что несут ответственность за стабильное состояние рынка энергоносителей. Поэтому сотрудничество в рамках ОПЕК+ было в центре переговоров.

Наследный принц Саудовской Аравии в свою очередь обратил внимание и на вопрос безопасности как перспективную сферу для сотрудничества с Россией. «Благодаря политическому взаимодействию нам удалось оказать положительное влияние на ряд процессов, протекающих на Ближнем Востоке, что позволило укрепить региональную безопасность», — сказал он.

Также президент РФ пригласил наследного принца Саудовской Аравии посетить Москву. Последний согласился. Но деталей и даты ответного визита пока нет.

Наконец, Путин выступил с инициативой создать совместную российско-саудовскую компанию в сфере удобрений. Арабская страна выбрана для этого проекта не случайно: Саудовская Аравия является крупным производителем и экспортером удобрений, в частности фосфорных и азотных. В 2022 году королевство объявляло о планах занять четверть мирового рынка экспорта фосфорных удобрений.