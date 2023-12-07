После начала войны в Украине Евросоюз и США ввели в отношении России беспрецедентные санкции — это и запрет на поставки нефти, запчастей для машин и авиации, товаров военного назначения, процессоров, микрочипов и много чего еще. Тем не менее, спустя два года военных действий в Россию все это преимущественно поступает, а что-то даже доходит до фронта.

Согласно расследованию немецкого проекта Correctiv, с 24 февраля прошлого года в Россию поступило более 7 тысяч гражданского огнестрельного оружия и почти 8 млн патронов к нему. По их данным, боевики ЧВК «Вагнер» также использовали оружие американской компании Desert Tech.

Несмотря на это, Европа обвиняет «третьи страны» в нарушении санкционного режима и грозит наложить ограничения на любого, кто поможет смягчить давление. Соответствующие подозрения уже получили участники Евразийского экономического союза — Казахстан, Кыргызстан и Армения, которые увеличили закупки продукции ЕС в объемах, напоминающих экспорт в Россию.

«Я ни на кого не указываю пальцем, но это ясно», — заметил европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони.

Действительно, членство в ЕАЭС дает ряд важных бонусов, включая единое таможенное пространство. Через соседние с Россией страны хлынули потоки товаров народного потребления: бытовая техника, одежда, обувь, продукты питания. Но все это не было бы возможным без заинтересованности самих европейских компаний.

Как подсчитали СМИ, экспорт ЕС в Армению вырос на 200% с момента вторжения в Украину. У Казахстана увеличился импорт из Италии (66%), Франции (64%), Японии (94%), Нидерландов (60%). А в Кыргызстан нарастили поставки Польша (4,27 раза), Нидерланды (2,51), Великобритания (6,81), Чехия (4,43) и Финляндия (8,13).

Если выделять категории товаров, то Кыргызстан и Армению можно назвать сейчас самыми «автомобильными» поставщиками, отметила в разговоре с TRT на русском эксперт по ВЭД и стратегическим закупкам из Китая Екатерина Бушмина. Однако если через Бишкек в основном везут китайские бренды автомобилей, то через Армению в Россию завезено более 800 новеньких авто, включая модели Lexus и Тoyota.

По словам редактора Baltnews Андрея Старикова, сегодня в Москве стало заметно присутствие европейских авто с казахстанскими и белорусскими номерными знаками: «Их очень много. Понятное дело, что и жители Казахстана, и белорусы иногда заезжают в российскую столицу, но, наверное, не в таком объеме. Эти автомобили закупаются в Германии, а затем регистрируются в других странах, которые не находятся под санкциями».

Коммерческий интерес

Нередко именно страны ЕС оказываются причастными к торговле с Кремлем. Причем обход санкций совершается как на уровне государства неофициально, так и на уровне локальных компаний. Заработать хотят все — ниша прибыльная.

«Большинство стран, которые сохраняют нейтралитет, выбирают: либо начать торговать, либо держаться в стороне от всего этого. Желание заработать на экспорте в Россию большое. Поэтому официально они поддерживают санкции, а неофициально — торгуют», — пояснил TRT на русском директор Торгового Агентства ВЭД «С-Трейд» Семен Крамской.

Так, например, с начала 2022 года порядка 127 британских компаний признались в нарушении антироссийских санкций, сообщив об этом в компетентные органы. При условии дальнейшего сотрудничества со следствием явка с повинной позволяет уменьшить размеры штрафов.

Другой скандал разразился в Эстонии. Оказалось, что муж премьер-министра страны Каи Каллас заработал немаленькое состояние на сотрудничестве с Россией. Арво Халлик владеет долей в транспортной компании Stark Logistics, которая перевозит товары между РФ и Эстонией. За последние полтора года фирма заработала на таких перевозках €1,5 млн.

Пусть и не санкционные, но многие продукты остаются на российских прилавках. Эстонские, литовские и латвийские продукты питания без проблем можно найти в магазинах. Но, учитывая позицию западных стран, даже сам факт торговли и сохранения экономических отношений выглядит не совсем допустимым.

По словам Старикова, есть вещи гораздо серьезнее — терминал СПГ в литовской Клайпеде, который должен снизить зависимость страны от российских энергоносителей.

«Сколько шума было вокруг этого терминала, Литва бравировала обретенной энергонезависимостью. Тем не менее, страна продолжает обходными маршрутами с дополнительной наценкой пополнять запасы СПГ из РФ», — рассказал TRT на русском эксперт.

При этом другие страны Евросоюза закупают российский СПГ вполне открыто. Несмотря на стремление отказаться от российского сжиженного газа к 2027 году, по итогам первых семи месяцев его импорт вырос на 40% по сравнению с тем же периодом 2021-го.

Но, пожалуй, особенно отличилась Франция, которая отправила Еревану бронемашины Bastion. Дело в том, что Армения состоит с Россией сразу в нескольких союзах — ЕАЭС и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). И вероятность того, что французская военная техника не окажется на линии соприкосновения между Россией и Украиной, точно не равна нулю. Тем более что ранее Францию уже обвинили в вооружении России. Согласно расследованию издания Disclose после аннексии Крыма — с 2015 по 2020 год, Париж экспортировал в страну вооружений на сумму $167 млн.

На фоне этого обвинения ЕС «третьих стран» в обходе антироссийских санкций выглядят более чем безосновательно. Ранее подобные подозрения звучали и в адрес Анкары. «Им (ЕС — прим. ред.) следует обратить внимание на собственные компании», — посоветовал министр торговли Турции Омер Болат.

В Евросоюзе все чаще говорят о вторичных санкциях за сотрудничество с Россией и даже прописали механизм контроля и введения серьезных штрафов за подобные нарушения. Но, как говорится, главное в поиске виновных — не выйти на самих себя.