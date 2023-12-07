ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Amnesty: необходимо расследовать удары Израиля по журналистам в Ливане
Согласно заявлению правозащитной организации, речь может идти о военном преступлении
Amnesty: необходимо расследовать удары Израиля по журналистам в Ливане
Фото: AA / Others
7 декабря 2023 г.

Amnesty International призвала расследовать нападения Израиля на журналистов на юге Ливана как возможное военное преступление.

13 октября в результате удара Израиля один журналист был убит, еще шестеро получили ранения. «Вероятно, речь идет о прямом нападении на мирных жителей, которое должно быть расследовано как военное преступление», — говорится в заявлении правозащитной группы, которое цитирует агентство Анадолу.

«Израильские военные должны были знать, что это гражданские лица, но все равно совершили удар по ним», — отмечается в сообщении.

«Необходимо провести независимое и беспристрастное расследование этого смертельного нападения», — заявила правозащитная группа.

Израильская армия пока не прокомментировала заявление Amnesty.

Министерство иностранных дел Ливана заявило 14 октября, что оно подало жалобу в Совет Безопасности ООН по поводу «преднамеренного убийства» Израилем журналиста агентства Reuters Иссама Абдуллы на юге Ливана.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us