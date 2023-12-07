Amnesty International призвала расследовать нападения Израиля на журналистов на юге Ливана как возможное военное преступление.

13 октября в результате удара Израиля один журналист был убит, еще шестеро получили ранения. «Вероятно, речь идет о прямом нападении на мирных жителей, которое должно быть расследовано как военное преступление», — говорится в заявлении правозащитной группы, которое цитирует агентство Анадолу.

«Израильские военные должны были знать, что это гражданские лица, но все равно совершили удар по ним», — отмечается в сообщении.

«Необходимо провести независимое и беспристрастное расследование этого смертельного нападения», — заявила правозащитная группа.

Израильская армия пока не прокомментировала заявление Amnesty.

Министерство иностранных дел Ливана заявило 14 октября, что оно подало жалобу в Совет Безопасности ООН по поводу «преднамеренного убийства» Израилем журналиста агентства Reuters Иссама Абдуллы на юге Ливана.