Вашингтон рассчитывает в ближайшее время принять переговоры глав МИД Азербайджана и Армении. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О`Брайен.

Ранее дипломат провел встречи в Баку и охарактеризовал их как позитивные и конструктивные. При этом чиновник не стал посещать Ереван после поездки в столицу Азербайджана, сославшись на «‎нехватку времени»‎.

6 декабря О`Брайен провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой МИД страны Джейхуном Байрамовым.

«‎‎Провел позитивные и конструктивные встречи в Баку. Как я заявил президенту Алиеву, США приветствуют визиты председателя Центрального банка и министра энергетики, а госсекретарь Блинкен надеется вскоре принять министров иностранных дел Байрамова и [Армении Арарата] Мирзояна в Вашингтоне для проведения мирных переговоров», — написал О`Брайен в соцсети X.

Как ранее писал TRT на русском, в конце ноября госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Пресс-служба азербайджанского лидера отмечает: в ходе телефонного разговора Ильхам Алиев отметил, что недавние заявления и шаги США нанесли «серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям‎»‎. Как отметил президент, заявления О'Брайена «‎‎предвзятые, не отражают действительности и были отвергнуты Азербайджаном».

Блинкен в телефонной беседе попросил азербайджанского лидера дать разрешение на визит помощника О'Брайена в декабре в Азербайджан с целью нормализации отношений. Президент согласился с этим предложением с одним условием, что после этого визита будет снят необоснованный запрет на визиты высокопоставленных официальных лиц Азербайджана в США. Госсекретарь принял это условие.