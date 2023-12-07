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Врачи Газы не могут оказывать помощь раненым из-за нехватки лекарств
Госпитали на юге сектора в Хан-Юнусе и Джабалии переполнены беженцами. Израильские удары по жилому сектору не позволяют доставить гуманитарную помощь и угрожают отрезать доступ к больницам
Врачи Газы не могут оказывать помощь раненым из-за нехватки лекарств
фото АА / Photo: AA Archive
7 декабря 2023 г.

Больницы в южной части Газы столкнулись с огромным наплывом пациентов и беженцев. В клиниках, рассчитанных на 250-300 коек, укрываются более 4-5 тысяч человек.

На севере сектора ситуация по-прежнему остается критической, предупреждает Минздрав Газы. Клиника Адван в Джабалии на севере палестинского эксклава — единственная функционирующая больница региона. Учреждение переполнено беженцами и больше не может принимать пациентов.

«Более 10 тыс. перемещенных лиц ищут убежища в больнице», — отмечает палестинское агентство WAFA.

Медперсонал не может оказывать помощь раненым из-за нехватки медикаментов и врачей. Северная часть Газы оказалась отрезана от всего мира из-за израильского вторжения.

По данным палестинского агентства WAFA, израильские военные отключили больницу от электричества и воды, несмотря на призывы международных правозащитных групп.

Продолжающиеся интенсивные удары Израиля лишили людей возможности хоронить тела, оставленные на земле перед больницей и внутри нее, сообщает издание, добавляя, что необходимо похоронить более 35 трупов.

Помимо этого Израиль продолжает обстрелы территории больничного комплекса. 3 декабря в результате израильского авиаудара по клинике по меньшей мере четыре человека были убиты и девять ранены. Ракета с израильского беспилотника упала прямо у входа в больницу, уточняет агентство «‎Анадолу»‎.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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