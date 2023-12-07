ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Правительство Греции намерено упростить визовый режим для граждан Турции
Граждане Турции смогут посещать греческие острова в восточной части Эгейского моря без получения визы. Срок безвизового пребывания не должен превышать 7 дней в году, сообщил премьер Греции Кириакос Мицотакис
Правительство Греции намерено упростить визовый режим для граждан Турции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис / Others
7 декабря 2023 г.

В Афинах прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. По итогам переговоров состоялась совместная пресс-конференция.

Глава греческого правительства заявил, что странам необходимо сохранять позитивные отношения и найти решение существующих разногласий. «Две страны с общими границами должны действовать сообща», — подчеркнул он.

Также на встрече был поднят вопрос предоставления безвизового режима гражданам Турции. «Мы обсудили этот вопрос, чтобы обеспечить более тесное сотрудничество между турецкими и европейскими студентами. Мы также затронули тему свободного перемещения турецких граждан на острова в восточной части Эгейского моря, освободив их от получения виз на семидневный период в течение года», — объявил Мицотакис.

Как ранее писал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью греческой газете Kathimerini перед запланированным визитом в Афины 7 декабря.

«У нас одинаковая география, одно и то же море. Мы дышим одним и тем же воздухом. Нас связывает прошлое. Есть проблемы, которые нам предстоит решить между странами. От нас зависит: позволять ли этим вопросам вызывать напряжение и разногласия между нашими правительствами и народами», — сказал турецкий лидер, добавив, что отношения должны строиться на взаимовыгодных условиях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us