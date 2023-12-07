В Афинах прошла встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. По итогам переговоров состоялась совместная пресс-конференция.

Глава греческого правительства заявил, что странам необходимо сохранять позитивные отношения и найти решение существующих разногласий. «Две страны с общими границами должны действовать сообща», — подчеркнул он.

Также на встрече был поднят вопрос предоставления безвизового режима гражданам Турции. «Мы обсудили этот вопрос, чтобы обеспечить более тесное сотрудничество между турецкими и европейскими студентами. Мы также затронули тему свободного перемещения турецких граждан на острова в восточной части Эгейского моря, освободив их от получения виз на семидневный период в течение года», — объявил Мицотакис.

Как ранее писал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал интервью греческой газете Kathimerini перед запланированным визитом в Афины 7 декабря.

«У нас одинаковая география, одно и то же море. Мы дышим одним и тем же воздухом. Нас связывает прошлое. Есть проблемы, которые нам предстоит решить между странами. От нас зависит: позволять ли этим вопросам вызывать напряжение и разногласия между нашими правительствами и народами», — сказал турецкий лидер, добавив, что отношения должны строиться на взаимовыгодных условиях.