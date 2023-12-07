Эрдоган: Мы хотим превратить Эгейское море в территорию мира и сотрудничества

Между нами нет проблем, которые нельзя было бы решить, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах. Президент добавил, что Турция стремится к урегулированию разногласий с Грецией посредством конструктивного диалога, добрососедства и совместных усилий в рамках международного права. #Эрдоган #Греция #Мицотакис #Турция #мир #Эгейскоеморе #Афины #переговоры