ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Мы хотим превратить Эгейское море в территорию мира и сотрудничества
Между нами нет проблем, которые нельзя было бы решить, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах. Президент добавил, что Турция стремится к урегулированию разногласий с Грецией посредством конструктивного диалога, добрососедства и совместных усилий в рамках международного права. #Эрдоган #Греция #Мицотакис #Турция #мир #Эгейскоеморе #Афины #переговоры
Эрдоган: Мы хотим превратить Эгейское море в территорию мира и сотрудничества / Others
7 декабря 2023 г.
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