Между Турцией и Грецией нет проблемы, которую нельзя было бы решить, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах.

«Мы надеемся решить наши проблемы посредством конструктивного диалога, добрососедских отношений в рамках международного права», — цитирует турецкого лидера агентство Анадолу.

По его словам, «в интересах всего региона, чтобы было достигнуто справедливое, прочное и устойчивое решение кипрской проблемы». «Мы хотим превратить Эгейское море в территорию мира и сотрудничества. Мы стремимся подать пример миру совместными шагами, которые предпримет как Турция, так и Греция», — добавил Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что обе стороны обменялись мнениями о своих позициях относительно Эгейского моря и Восточного Средиземноморья. «Мы попросили наших министров иностранных дел обсудить соответствующие вопросы», — указал он.

Турция и Греция также договорились увеличить текущий объем двусторонней торговли примерно с 5 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов, сказал Эрдоган.

Помимо двусторонних отношений, лидеры обсудили региональные и глобальные события. По словам Эрдогана, нападения Израиля на Газу превращаются в коллективное наказание для жителей сектора, что уже привело к гибели 17 000 невинных гражданских лиц.

«Международное сообщество не должно хранить молчание перед лицом продолжающихся нарушений прав человека и военных преступлений», — добавил он.

«Постоянное прекращение огня и обеспечение беспрепятственной гуманитарной помощи должны быть нашими главными приоритетами», — заявил президент Турции. Он добавил, что недавние события еще раз подчеркивают неизбежность создания независимого, суверенного и территориально целостного государства Палестина на основе границ 1967 года.

Турция готова взять на себя ответственность гаранта осуществления справедливого мира, резюмировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.