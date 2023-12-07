Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Официальная часть встречи состоялась в Кремле.

«У нас отношения развиваются очень хорошо. Пожалуйста, передайте самые наилучшие пожелания [духовному] лидеру господину Хаменеи. Благодаря его поддержке у нас набрана хорошая динамика за последний год», — отметил в ходе приветственной речи Путин. По его словам, в прошлом году товарооборот между странами вырос на 20% и превысил $5 млрд

Он рассказал, что после своего визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию хотел приземлиться в Иране, чтобы встретиться с Раиси. «Вчера я был в соседнем регионе, пролетал над территорией вашей страны, хотел приземлиться и прямо в Тегеране встретиться, но мне говорят, что президент уже собрался улетать Москву».

Как писал TRT на русском, Путин 6 декабря посетил сразу две арабские страны Персидского залива: Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и саудовским наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По итогам визита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что речь в большей степени шла о коммерческом взаимодействии, и «инвестиционное сотрудничество будет продолжаться».