Более 46 тысяч палестинцев получили ранения различной степени тяжести в результате израильских атак, сообщает TRT Haber со ссылкой на министерство здравоохранения сектора Газа. Всего с 7 октября израильские военные убили 17 177 человек, только за последние два дня погибли 930 палестинцев.

По данным ведомства, более 70% убитых в Газе — женщины и дети. В Ближневосточном агентстве ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР) ранее отказались считать эти жертвы сопутствующими потерями.

«Церкви, мечети, больницы, БАПОР... их не пощадили, слишком много людей было убито в поисках безопасности. Нынешняя осада Газы является коллективным наказанием», — заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

Как ранее писалTRT на русском, больницы в южной части Газы столкнулись с огромным наплывом пациентов и беженцев. В клиниках, рассчитанных на 250-300 коек, укрываются более 4-5 тысяч человек.

На севере сектора ситуация по-прежнему остается критической, предупреждает Минздрав Газы. Клиника Адван в Джабалии на севере палестинского эксклава — единственная функционирующая больница региона. Учреждение переполнено беженцами и больше не может принимать пациентов.

Израильское правительство все больше сталкивается с осуждением своих действий в секторе Газа. Ряд стран, включая Турцию, Боливию, Иорданию и Бахрейн, отозвали своих послов из Израиля в знак протеста против израильских авиаударов по мирным палестинцам.