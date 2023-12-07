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Bayraktar TB3 успешно завершил 11-е по счету летное испытание
Председатель правления Baykar и технический директор компании Сельчук Байрактар сообщил в соцсетях, что БПЛА Bayraktar TB3 оставался в воздухе в течение 6 часов в рамках теста производительности системы
Bayraktar TB3 успешно завершил 11-е по счету летное испытание
Bayraktar TB3 успешно завершил 11-е испытание / Others
7 декабря 2023 г.

Bayraktar TB3 со складывающимся крылом станет первым в мире вооруженным беспилотным летательным аппаратом, способным совершать взлет и посадку на морские суда с короткой взлетно-посадочной полосой. Действиями Bayraktar TB3 можно управлять на очень больших расстояниях как в разведывательно-наблюдательных, так и ударных целях.

Председатель правления Baykar и технический директор компании Сельчук Байрактар поделился на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter), что БПЛА непрерывно провел в воздухе шесть часов и успешно завершил одиннадцатое по счету летное испытание.

Испытания БПЛА планируют начать на корабле TCG Anadolu в 2024 году. Впервые он был представлен на выставке ТЕКНОФЕСТ в Стамбуле в апреле нынешнего года.

В октябре было успешно завершено первое ходовое испытание турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB3, сообщал ранее TRT на русском.

Компания Baykar не раз представляла успешные разработки, которые получили известность по всему миру. Как писал TRT на русском, турецкий боевой беспилотник Bayraktar TB2 считается лучшим в своем классе. Он уже не раз доказал свою эффективность, особенно в условиях реального боя.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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