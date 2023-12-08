В секторе Газа не осталось безопасных мест, южная территория региона также подвергается израильским атакам, сказал на пресс-брифинге в Женеве заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Темп военного нападения на юге Газы повторяют интенсивность атак в северной части региона», — говорится в заявлении.

По его словам, гуманитарная помощь продолжает поступать в сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, но этот процесс «нестабилен, ненадежен и крайне неустойчив». Гриффитс уточнил, что сейчас ООН ведет переговоры об открытии погранперехода «Керем-Шалом», который бы позволил увеличить доставку гуманитарной помощи мирным палестинцам.

Как ранее писал TRT на русском, всего с 7 октября израильские военные убили 17 177 человек, только за последние два дня погибли 930 палестинцев.

По данным ведомства, более 70% убитых в Газе — женщины и дети. В Ближневосточном агентстве ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР) ранее отказались считать эти жертвы сопутствующими потерями.

«Церкви, мечети, больницы, БАПОР... их не пощадили, слишком много людей было убито в поисках безопасности. Нынешняя осада Газы является коллективным наказанием», — заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.