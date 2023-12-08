ПОЛИТИКА
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«Если бы Иисус родился сегодня, он бы родился среди обломков в секторе Газа»
Евангелическо-лютеранская церковь в Вифлееме накануне Рождества оформила сцену рождения Иисуса посреди обломков, в знак солидарности с палестинцами, пострадавшими от израильских атак. Пастор Мюнтер Исаак заявил, что эта рождественская композиция соответствует нынешним реалиям на территории сектора Газа, где появился на свет Иисус. Ожидается, что в этом году празднование Рождества в регионе ограничится лишь религиозными обрядами, поскольку атаки Израиля на сектор Газа продолжаются. #trtнарусском #палестина #христианство #церковь #секторгаза #газа #рождество #вертеп #иисус #лютеранство #евангелисты #израиль #trtrussian
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8 декабря 2023 г.
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