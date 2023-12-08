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Турция приняла на лечение 114 палестинцев из сектора Газа
В Турцию прибыл самолет с 114 пациентами и 86 сопровождающими их лицами из сектора Газа на борту. Им окажут необходимую медицинскую помощь
Турция приняла на лечение 114 палестинцев из сектора Газа
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа / Others
8 декабря 2023 г.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в страну доставлены 200 человек из сектора Газа, из которых 114 — люди, нуждающиеся в лечении, и 86 сопровождающих их лиц. По его словам, всего на борту находилось 26 детей. «К сожалению, мы потеряли двух наших пациентов. Семь человек находятся в реанимации», — говорится в заявлении министра в социальной сети Х (Twitter).

Специальная координационная группа, созданная Турцией, продолжает работать над переводом следующей группы нуждающихся в медицинской помощи палестинцев в турецкие больницы.

«Наша задача в предстоящий период — открыть полевой госпиталь и оказывать помощь на месте. Наша группа изучила три поселения в секторе Газа. Выяснилось, что все они не подходят для разворачивания госпиталя с точки зрения инфраструктуры. Проведено технико-экономическое обоснования четвертого населенного пункта. Мы рассчитываем, что место, расположенное в непосредственной близости к КПП «Рафах», станет наиболее подходящим».

Глава Минздрава Турции провел несколько встреч с министрами здравоохранения Израиля и Египта, в ходе которых стороны обсудили вопрос открытия турецкого полевого госпиталя в секторе Газа.

«Думаю, в ближайшее время мы сможем быстро создать полевой госпиталь с лучшей инфраструктурой и обеспечить условия для оказания медицинской помощи на месте, — поделился министр. — На данный момент 20 наших машин скорой помощи, получивших разрешения, ожидают на границе. Они смогут проехать в сектор Газа вместе с полевым госпиталем».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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