В МИД Турции позитивно оценивают решение Азербайджана и Армении предпринять конкретные шаги по укреплению доверия между странами. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что мирное соглашение будет подписано как можно скорее.

«Мы удовлетворены решением предпринять некоторые конкретные шаги по укреплению доверия между двумя странами, которые были объявлены в совместном заявлении администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении, и поддерживаем решение продолжить обсуждение принятия дополнительных шагов в этом направлении», — подчеркивается в заявлении.

Ранее Баку и Ереван опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что они согласны с тем, что существует историческая возможность достичь долгожданного мира в регионе. «Оба государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности», — говорится в документе.

В качестве шагов по укреплению доверия стороны договорились об обмене военнопленными: Баку освободит 32 армянских военных, а Ереван — двух азербайджанских военных.

Помимо этого, Армения сняла свою кандидатуру на проведения Рамочной конвенции ООН об изменении климата СОР-29 в пользу Азербайджана. Баку в ответ «поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР».