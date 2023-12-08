Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что «финансовые потребности Украины остаются существенными». По ее словам, необходимая государству сумма оценивается в $42 млрд. Эти средства нужны «для возвращения страны на путь фиксальной и внешней стабильности».

Кроме того, 11 декабря Совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о втором пересмотре Программы расширенного финансирования EFF. Одобрение позволит выплатить Украине транш на 900 млн долларов.

«Что касается экономической ситуации, украинская экономика продолжает демонстрировать замечательную устойчивость. Перспективы, конечно, крайне неопределенные, но они оказались устойчивыми. Мы повысили наш прогноз роста ВВП на 2023 год до 4,5%, инфляция резко снизилась, валютный рынок стабилизировался, и это позволило Украине перейти от привязки обменного курса к режиму управляемого обменного курса», — сказала Козак на брифинге в Вашингтоне.

Как ранее писал TRT на русском, законопроект о выделении $105 млрд на дополнительную военную помощь Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в сенате США, и его рассмотрение заблокировано.

Пакет дополнительных расходов не смог преодолеть процедурный барьер в 60 голосов. «За» высказались 49 сенаторов, «против» — 51. Таким образом, попытка начать работу по существу над законопроектом провалилась в сенате по итогам процедурного голосования.