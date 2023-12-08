Израильская армия раздевает догола захваченных палестинцев

Шокирующие кадры, на которых израильские военные раздевают догола палестинцев и завязывают им глаза, сняты в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Такие данные приводит Euro-Med Human Rights Monitor. По данным правозащитной организации, на видео захваченные мирные жители. #trtнарусском #израиль #палестинцы #палестина #газа #секторгаза #издевательство #преступление #мирныежители #правапалестинцев #шок #trtrussian