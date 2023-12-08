ПОЛИТИКА
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Украинские парамедики оказывают помощь раненым военным в автобусе
Парамедики оказывают первую медпомощь раненым украинским военным в автобусе. Это обычный транспорт, но внутри него установлено реанимационное оборудование. По данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине погибли больше 9500 мирных жителей. Свыше 17 тыс. получили ранения. #trtнарусском #украина #медики #помощь #автобус #парамедик #военные #война #мирныежители #реанимация #trtrussian
титьиьт / Others
8 декабря 2023 г.
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