Украинские парамедики оказывают помощь раненым военным в автобусе

Парамедики оказывают первую медпомощь раненым украинским военным в автобусе. Это обычный транспорт, но внутри него установлено реанимационное оборудование. По данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине погибли больше 9500 мирных жителей. Свыше 17 тыс. получили ранения. #trtнарусском #украина #медики #помощь #автобус #парамедик #военные #война #мирныежители #реанимация #trtrussian