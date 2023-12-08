ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Душераздирающие кадры прощания палестинки с погибшим ребенком
«Прости меня, сынок мой, прости меня». В сеть попали кадры прощания палестинки с погибшим ребенком. По данным Министерства здравоохранения Газы, только за последние два дня в результате израильских атак погибли 930 палестинцев, общее число жертв выросло до 17 177 человек. #trtнарусском #палестина #прощаниессыном #газа #секторгаза #палестинцы #мамаисын #долгожданныйребенок #ребенок #палестинскиедети #лагерьбеженцев #беженцы #trtrussian
ьтииь / Others
8 декабря 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us