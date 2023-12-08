Душераздирающие кадры прощания палестинки с погибшим ребенком

«Прости меня, сынок мой, прости меня». В сеть попали кадры прощания палестинки с погибшим ребенком. По данным Министерства здравоохранения Газы, только за последние два дня в результате израильских атак погибли 930 палестинцев, общее число жертв выросло до 17 177 человек. #trtнарусском #палестина #прощаниессыном #газа #секторгаза #палестинцы #мамаисын #долгожданныйребенок #ребенок #палестинскиедети #лагерьбеженцев #беженцы #trtrussian