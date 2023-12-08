Израильские военные проводят массовые задержания палестинских мужчин Газы. Правозащитная организация Евро-Средиземноморский центр мониторинга прав человека (Euro-Med Monitor) сообщает, что задержанных заставляли раздеться до нижнего белья прямо на улице, встать на колени, надеть повязки на глаза и погрузиться в грузовые отсеки военных машин.

«Euro-Med Monitor получила сообщения о том, что израильские силы начали случайные и произвольные кампании по аресту перемещенных лиц, в том числе врачей, ученых, журналистов и пожилых людей», — говорится в сообщении правозащитников.

Они уточняют: израильские военные задерживали мужчин и в школах ООН. Речь идет об образовательных учреждениях Халифы бен Заида и Нью-Алеппо, которые находятся в подчинении Агентства по делам палестинских беженцев (БАПОР).

По данным группы, задержания происходили в Бейт-Лахии, к северу от города Газа. Euro-Med Monitor уточняет: «израильская армия задержала и жестоко издевалась над десятками палестинских гражданских лиц».

Среди задержанных есть как минимум один журналист. Газета «‎‎Аль-Араби Аль-Джадид» сообщила 7 декабря, что один из ее корреспондентов и несколько членов его семьи были среди задержанных в Бейт-Лахии. При этом израильские военные заставили журналиста оставить его семилетнего ребенка-инвалида одного.

«Оккупанты намеренно заставляли жителей Газы раздеваться, обыскивали их и унижали при аресте, а затем увезли в неизвестном направлении. Распространяются фотографии и видео, на которых солдаты арестовывают десятки жителей Газы преступным и унизительным методом», — говорится в заявлении издания.

Euro-Med Monitor задокументировал случаи снайперского обстрела и прямых убийств, совершенных израильской армией против перемещенных лиц в окрестностях двух школ ООН. Военнослужащие преследовали всех, кто пытался уйти, даже несмотря на то, что они поднимали белые флаги.

«‎‎Молодой человек по имени Мохаммед Аль-Рай заявил, что видел, как по меньшей мере семь других молодых людей были застрелены израильскими силами в отдельных инцидентах из-за того, что они отказались раздеться и выполнить унизительные приказы армии», — говорится в заявлении Euro-Med.

Точные обстоятельства и даты задержаний неизвестны, но личности некоторых задержанных подтвердили коллеги или члены семей. Большая часть мужчин — гражданские лица, не имеющие никакой принадлежности к ХАМАС, сообщает канал CNN со ссылкой на родственников задержанных.

При этом израильские СМИ, не указывая источник, представили изображения задержанных мужчин как «‎капитуляцию членов ХАМАС‎».