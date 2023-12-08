Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 декабря провел в Афинах встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Итогом стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве в различных сферах: от образования до сельского хозяйства, туризма и торговли. В числе важных тем переговоров стали региональные и глобальные события, включая израильские атаки на оккупированные палестинские территории.

«Мы согласились в том, что международное сообщество не должно хранить молчание о массовых убийствах. Обсудили, что можно сделать для установления постоянного прекращения огня и восстановления бесперебойного потока гуманитарной помощи в сектор Газа», — рассказал турецкий лидер.

Лидеры двух стран подписали в Греции Афинскую декларацию о дружественных отношениях и добрососедстве. «Таким образом мы взаимно подтвердили наше стремление развивать двусторонние отношения на самом высоком уровне. Обе страны обладают знаниями, опытом и волей для решения проблем мирным путем, без необходимости вмешательства третьих стран», — сказал Эрдоган.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис также получил приглашение посетить Анкару, отметил президент Турции: «Надеюсь, что встречи и решения, которые мы принимаем, пойдет на пользу будущему нашего сотрудничества».

«Мы стараемся развивать наше сотрудничество во всех сферах. Мы также можем предоставить возможности Греции от энергетики нашей атомной электростанции, которая будет построена в Синопе», — подчеркнул турецкий лидер.

Нетаньяху продолжает геноцид, чтобы удержать власть

Как только премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху покинет свой пост, израильско-палестинский конфликт завершится, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава израильского правительства намерен продолжать атаки на палестинцев, чтобы продлить свою политическое будущее и отсрочить судебное преследование.

«Как я уже говорил, Нетаньяху действительно убийца и мясник Газы. Все эти определения ему подходят», — сказал Эрдоган.

По его словам, цель Турции — положить конец геноциду, который прямо сейчас происходит в секторе Газа, и привлечь виновных в этих преступлениях к ответственности. Премьер-министр Израиля обязательно ответит перед судом, и его наказание станет показательным.

«Этот судебный процесс очень важен, чтобы больше никто не мог помышлять об убийстве мирных жителей, бомбардировках больниц или нападениях на торговые площади. Если за массовые убийства никто не понесет ответственности, то они будут повторяться снова и снова», — убежден президент Турции.

Действия Франции — провокация

Французская помощь Армении — это не добро, а зло, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Поставки французских бронемашин Еревану не могут привести к благоприятным последствиям. «Танки, пушки и винтовки, ранее отправленные Армении, попали в руки Азербайджана», — обратил внимание Эрдоган.

В интересах самой Армении воспользоваться возможностью установления мира и не попадаться в ловушку стран, которые вводят Ереван в заблуждение. «Мирные отношения с Азербайджаном — лучший вариант», — отметил турецкий лидер.