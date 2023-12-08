Инструкции Армии Израиля по зонам убежища в секторе Газа не работают: израильские военные продолжают атаковать территории, куда сами ранее призывали эвакуироваться жителей эксклава.

Как отмечают правозащитники, Израиль определил небольшой участок в районе аль-Маваси — 20 кв. км практически неосвоенной земли вдоль Средиземноморского побережья Газы — в качестве безопасной зоны. Как следовало из инструкций ЦАХАЛ, это место, где гражданские, спасающиеся от войны, могут найти защиту от авиаударов и получить гуманитарную помощь для своих семей.

Однако в действительности аль-Маваси представляет собой импровизированный палаточный лагерь, где тысячи палестинцев живут в ужасных условиях на заброшенных сельскохозяйственных полях и затопленных грунтовых дорогах, отмечает газета South China Morning Post (SCMP).

«Невозможно сконцентрировать большое количество мирных жителей на таких крошечных участках земли, не усугубив и без того ужасную гуманитарную катастрофу», — предупредила Александра Сайе, руководитель отдела гуманитарной политики организации Save the Children International.

«Люди находятся в переполненных убежищах в самодельных палатках. Доступа к чистой воде нет, канализация ветхая. Мы слышали о детях, голодающих в так называемой "безопасной зоне" аль-Маваси», — подчеркнули правозащитница.

Агентство ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР) заявило: «ООН не участвует в этом и неоднократно подчеркивала, что объявленные в одностороннем порядке "безопасные зоны" вовсе не являются безопасными. Нигде в секторе Газа не безопасно».

Полное отсутствие еды, никаких жилищ

Те, кто бежал в «гуманитарную зону», жалуются на полное отсутствие крова и еды. Инструкции израильских сил, указывающие гражданским лицам Газы, где искать убежища и гуманитарной помощи, содержат противоречивые рекомендации.

В последние дни число беженцев продолжает расти, поскольку все больше людей бегут от израильского военного вторжения на юг Газы. Международные агентства по оказанию помощи и палестинцы, которые прислушались к ним, описывают предложение безопасности как жестокий «мираж» на фоне усиливающейся военной кампании.

Между тем ЦАХАЛ продолжает продвигать аль-Маваси в презентации для международной прессы, указывая, что Израиль создает «гуманитарные зоны» для мирных жителей. Однако на деле военные заявили, что не исключают бомбардировки этого района.