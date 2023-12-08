Хавьер Милей, избранный президент Аргентины, который должен вступить в должность 10 декабря, уже выступил с масштабной внешнеполитической инициативой. Он созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским и предложил ему провести в своей стране конференцию, посвященную урегулированию конфликта с Россией.

До этого прошло уже три международные встречи по Украине. Первая состоялась в Дании в июне, а вторая — в Саудовской Аравии в августе. Третий саммит прошел на Мальте в конце октября.

Ставка на США и Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам беседы отметил, что новый аргентинский лидер выразил «четкую поддержку Киева». Как рассказали в администрации Милея, разговор вышел «отличным и дружелюбным».

Во время своей предвыборной кампании аргентинец активно выступал против продолжения сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией «из-за несогласия с политикой» этих государств, при этом он подчеркивал, что «не будет мешать частному бизнесу вести с ними дела».

В феврале 2022 года после начала войны России с Украиной Милей раскритиковал занимавшего тогда пост президента Аргентины Фернандеса за поддержку нейтралитета в отношении Москвы, заявив, что российская внешняя политика достойна осуждения.

При правительстве Фернандеса, впрочем, Аргентина, в отличие от многих других развивающихся стран, таких как Индия и Бразилия, голосовала за все связанные с Украиной резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей ООН. Она также предоставляла Украине гуманитарную помощь.

Однако Буэнос-Айрес дал понять, что не будет отправлять оружие для помощи Киеву, хотя у Аргентины есть два транспортных вертолета Ми-17 советского производства, которые запросила Украина.

Буэнос-Айрес также отказался от введения санкций против Москвы, а его лидеры утверждают, что санкции не являются механизмом достижения мира, а вместо этого имеют негативные последствия для Аргентины.

Будущая глава МИД страны Диана Мондино пояснила, что Буэнос-Айрес не вступит в БРИКС, несмотря на то, что по итогам саммита в Йоханнесбурге в августе она была принята в организацию. Вместе с ней приглашение присоединиться к БРИКС с 1 января 2024 года получили также Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Как пояснила Мондино, Аргентина не в состоянии внести взнос для вступления в Новый банк развития БРИКС. При этом она также подчеркнула, что «не видит преимуществ» в присоединении к этому блоку. Новые аргентинские власти считают приоритетными союзниками страны США и Израиль.

С пилой в руках

53-летний Милей — ультраправый либертарианец и самопровозглашенный анархо-капиталист, обещавший покончить с инфляцией. Во время своей предвыборной программы он обещал провести радикальные реформы. Например, сократить государственные расходы на 15% за счет закрытия Минкультуры и Минобразования, а также упразднить Центробанк и перевести экономику на американские доллары вместо с каждым днем обесценивающегося песо.

В ходе избирательной кампании он прославился перфомансами с бензопилой. С помощью этого инструмента Милей объяснял свой тезис о необходимости урезать участие государства в регулировании экономических процессов в стране.

В целом государство стало главным предметом его критики, а сравнение его с мафией — одной из самых расхожих цитат из речей политика. «Если бы мне пришлось выбирать между государством и мафией, я бы выбрал мафию. Поскольку у мафии есть правила, мафия адаптируется, мафия не лжет. И прежде всего мафия конкурирует», — заявил он.

Рассуждая об экономических вопросах, Милей называл Папу Римского «представителем зла на земле» и утверждал, что «Иисус не платил налогов».

«Аргентина могла бы за пятнадцать лет достичь уровня жизни, аналогичного уровню жизни в Италии или Франции. Если мне дадут двадцать — то уровня Германии, а если дадут тридцать пять — то будет как в США», — заявлял политик.

Он также выступал за запрет абортов, легализованных в Аргентине всего пару лет назад, приватизацию сектора здравоохранения, который всегда находился в руках государства. Милей прославился симпатиями иудаизму.

Он активно изучает Тору, регулярно встречался с раввинами, однако в своей фирменной манере признавал невозможность для себя быть правоверным иудеем, так как президентские обязанности помешают ему соблюдать Шаббат по субботам. При этом он задумывается над переносом посольства Аргентины в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Внешнеполитические шаги политика также вызывают споры в стране. Например, Китай — вторую после Бразилии страну, получающую аргентинский экспорт, избранный президент назвал «убийственным государством», а президента соседней Бразилии Лулу да Силву — «коррумпированным коммунистом». Он также угрожал вывести Буэнос-Айрес из Южноамериканского общего рынка — МЕРКОСУР, куда входят еще Бразилия, Парагвай и Уругвай.

Попытка заявить о себе

«У избранного президента Аргентины довольно твердая позиция в отношении Украины. Милей не фанат Путина и России. Украина заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Аргентиной и южноамериканским регионом в целом. Президент Зеленский пригласил политика совершить визит в Украину. Вполне вероятно Милей примет приглашение», — отметил политолог Адам Боровски.

В свою очередь руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает, что с помощью такой инициативы избранный аргентинский лидер хочет «ворваться на мировую политическую арену с первых же дней своего президентства». «Это предложение я бы воспринимал как попытку Хавьера Милея заявить о себе», — отметил эксперт.

Он добавил, что политик скорее эксплуатирует тему украинского конфликта. «Вот и Аргентина в лице своего президента выступает в лице посредника, миротворца», — резюмировал аналитик.