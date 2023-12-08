Освобожденному из тюрьмы палестинскому школьнику запретили посещать занятия

Палестинскому подростку не разрешают посещать школу в оккупированном Восточном Иерусалиме, так как ему предстоит испытательный срок после того, как он был освобожден израильскими властями в рамках соглашения о перемирии в Газе. Израильские силы арестовали 14-летнего Ахмада якобы за «бросание камней». #trtнарусском #палестина #школьник #палестинскиймальчик #секторгаза #газа #мальчик #школа #израиль #арест #камень #trtrussian