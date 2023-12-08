Палестинка с трудом обеспечивает своего младенца самым необходимым

Палестинка из сектора Газа, родившая во время перемирия дочь, с трудом может обеспечить ее самым необходимым (детское питание, подгузники и одежда). Их семья укрывается в самодельной палатке во дворе больницы, но они мечтают вырастить дочь в собственном доме в мире и достатке. #trtнарусском #палестина #новорожденный #секторгаза #младенец #палатка #палестинка #больница #мама #израиль #trtrussian