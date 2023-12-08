Форум, организованный TRT World, представляет собой площадку, объединяющую экспертов из разных областей, отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и поблагодарил всех участников встречи за то, что они делятся своими ценными идеями.

«Мы переживаем чрезвычайно болезненный период в глобальном мире, особенно продолжающуюся резню в Газе. Хотя война между Россией и Украиной отошла на второй план повестки дня, она все еще продолжается со всей своей ожесточенностью», — сказал турецкий лидер.

По его словам, с каждым днем все более очевидным становится ценность плана мирного урегулирования, предложенного Турцией в первые дни войны: «Сейчас ясно видно, как те, кто тогда разжигал пожар вместо того, чтобы не дать ему разрастись, оказали плохую услугу нашему региону и всему миру. Сегодня мы понимаем, что международные организации, отвечающие за обеспечение глобального мира и безопасности, не обладают возможностями для решения проблем».

Президент Турции отметил, что Анкара готова взять на себя ответственность, чтобы «не допустить дальнейшего кровопролития, новых разрушений и слез». Человечество сегодня нуждается в справедливом мире больше, чем когда-либо. Однако страны Запада, вместо того чтобы положить конец страданиям людей, лишь подливают масла в огонь.

«Пришло время положить этому конец», — заявил Эрдоган.

В Турции нет никаких препятствий для представителей СМИ свободно выражать свое мнение

В ходе своего выступления президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган отметил, что в стране создана истинная демократия со всеми ее институтами и правилами. «Когда производятся объективные оценки, то все понимают, что Турция находится на гораздо более продвинутом уровне, чем 21 год назад», — подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что сегодня в стране любой может писать все, что хочет, при условии, что он не занимается терроризмом, не превозносит насилие и не оскорбляет других.

«В настоящее время в Газе погибли более 70 представителей СМИ. Где находится мир? Где известные мировые средства массовой информации, почему они не высказываются, почему они не попадают в заголовки новостей об этих убитых представителях прессы? Где знаменитые газеты США? Где знаменитые газеты Англии, Франции и Германии? Никто не издает ни звука», — обратил внимание глава государства.

«Израиль также проигрывает пропагандистскую войну в СМИ»

«Несмотря на все свое варварство, Израиль не может сломить решимость жителей Газы сопротивляться и проигрывает пропагандистскую войну в СМИ. Я хотел бы выразить благодарность представителям средств массовой информации, которые проявили чрезвычайные усилия и объявили миру о гуманитарной трагедии в секторе Газа. Я с милосердием вспоминаю журналистов, погибших в результате израильских атак», — сказал глава государства.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и те, кто его поддерживает, виновны в преступлениях против мирных палестинцев в секторе Газа: «Они являются террористами или пособниками терроризма, и обязательно предстанут перед Гаагским судом».

Президент Турции отдельно поблагодарил команды TRT, Anadolu и другие СМИ за то, что «они открыли жизненно важный коридор коммуникации между миром и жителями сектора Газа, несмотря на все риски».

«Я ценю усилия по борьбе с дезинформацией против израильской пропагандистской машины, полной лжи», — сказал глава государства.