ПОЛИТИКА
3 МИН ЧТЕНИЯ
Алтун: Мы разоблачили сотни проявлений лжи со стороны Израиля
Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что республика эффективно борется с грязными кампаниями по дезинформации и Израиль «не может легко манипулировать мировым общественным мнением с помощью лжи»
Алтун: Мы разоблачили сотни проявлений лжи со стороны Израиля
Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун / Others
8 декабря 2023 г.

Фахреттин Алтун, глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции, заявил, что целевая группа, работающая с израильской дезинформацией, разоблачила сотни проявлений израильской лжи.

«И каждое разоблачение еще больше углубляет кризис легитимности, который переживает Израиль», — пояснил он, выступая на открытии «Всемирного форума TRT 2023».

По словам Алтуна, мировые сообщества должны действовать сообща, чтобы вместе вырабатывать решения. Нужны совместные шаги, общие решения глобальных задач, пояснил политик.

«Потому что мы все осознаем, что сегодня мы испытываем глобальную несправедливость с одной стороны, и глобальную беспомощность с другой», — отметил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции.

Он добавил, что Турецкая Республика подвергалась жесточайшим дезинформационным атакам как изнутри, так и снаружи. «К счастью, эти атаки по дезинформации были предотвращены и провалились благодаря политике нашего президента, ориентированной на правду», — пояснил он.

Алтун добавил, что Турция одновременно приняла правовые нормы и проводит государственную политику против преднамеренного распространения фейковых новостей через такие структуры, как Центр по борьбе с дезинформацией и «Линия подтверждения».

«Мы смогли эффективно бороться с грязными кампаниями по дезинформации», — резюмировал политик.

Он также добавил, что в настоящее время Израиль «стремится уничтожить правду в секторе Газа, а также младенцев, детей, женщин, пожилых людей и угнетенных».

«Чтобы скрыть жестокость и массовые убийства, приравниваемые к геноциду, он систематически создает и пытается распространять ложные и вводящие в заблуждение новости. Как вы знаете, это, по сути, один из методов грязной пропагандистской машины Израиля, к которой мы привыкли», — пояснил он.

Алтун также добавил, что на этот раз Израиль не может легко манипулировать мировым общественным мнением с помощью своей лжи и сталкивается с борьбой за правду, которую Турция ведет под руководством своего президента.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us