Фахреттин Алтун, глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции, заявил, что целевая группа, работающая с израильской дезинформацией, разоблачила сотни проявлений израильской лжи.

«И каждое разоблачение еще больше углубляет кризис легитимности, который переживает Израиль», — пояснил он, выступая на открытии «Всемирного форума TRT 2023».

По словам Алтуна, мировые сообщества должны действовать сообща, чтобы вместе вырабатывать решения. Нужны совместные шаги, общие решения глобальных задач, пояснил политик.

«Потому что мы все осознаем, что сегодня мы испытываем глобальную несправедливость с одной стороны, и глобальную беспомощность с другой», — отметил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции.

Он добавил, что Турецкая Республика подвергалась жесточайшим дезинформационным атакам как изнутри, так и снаружи. «К счастью, эти атаки по дезинформации были предотвращены и провалились благодаря политике нашего президента, ориентированной на правду», — пояснил он.

Алтун добавил, что Турция одновременно приняла правовые нормы и проводит государственную политику против преднамеренного распространения фейковых новостей через такие структуры, как Центр по борьбе с дезинформацией и «Линия подтверждения».

«Мы смогли эффективно бороться с грязными кампаниями по дезинформации», — резюмировал политик.

Он также добавил, что в настоящее время Израиль «стремится уничтожить правду в секторе Газа, а также младенцев, детей, женщин, пожилых людей и угнетенных».

«Чтобы скрыть жестокость и массовые убийства, приравниваемые к геноциду, он систематически создает и пытается распространять ложные и вводящие в заблуждение новости. Как вы знаете, это, по сути, один из методов грязной пропагандистской машины Израиля, к которой мы привыкли», — пояснил он.

Алтун также добавил, что на этот раз Израиль не может легко манипулировать мировым общественным мнением с помощью своей лжи и сталкивается с борьбой за правду, которую Турция ведет под руководством своего президента.