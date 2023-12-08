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Эрдоган: мирный план Турции с каждым днем становится еще более ценным
Реджеп Тайип Эрдоган выступил на «Всемирном форуме TRT 2023», который проходит в Стамбуле. По словам президента Турции, очевидно, что международные организации не могут способствовать миру. И тем ценнее становится мирный план, выдвинутый Турции для решения российско-украинского и палестино-израильского конфликтов. #trtworldforum2023 #Турция #РеджепТайипЭрдоган #Эрдоган #мир #форум #мирныйплан
Эрдоган: мирный план Турции с каждым днем становится еще более ценным / Others
8 декабря 2023 г.
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