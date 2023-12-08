Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, заявил, что в настоящее время сектор Газа подвергается настолько интенсивным бомбардировкам, которые даже превосходят те, что были во времена Второй мировой войны.

«Предотвращение поступления гуманитарной помощи и подавление гражданского населения с помощью отключения воды и невозможности поступления предметов первой необходимости противоречит международному праву», — заявил дипломат.

По его словам, «Израиль не может, с одной стороны, оккупировать земли, которые ему не принадлежат по международному праву, а с другой стороны, претендовать на мир во всем мире».

По его словам, в понедельник состоится заседание Совета министров иностранных дел стран ЕС, на котором он предложит странам-членам «принять меры против тех, кто совершает акты насилия в отношении палестинцев».

«Голос Европы по этому вопросу должен быть услышан. Я надеюсь, что мы примем меры, чтобы остановить насилие против палестинцев на оккупированных землях», — пояснил Боррель.

Он поддержал инициативу генсека ООН Антониу Гутерриша направить письмо в Совбез ООН о ситуации в секторе Газа, ссылаясь на статью 99 Устава ООН. В документе говорится о том, что «Газа переживает ужасный гуманитарный кризис».

Как ранее писал TRT на русском, всего с 7 октября израильские военные убили 17 177 человек. При это более 70% убитых в Газе — женщины и дети.