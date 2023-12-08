Первая леди Турции Эмине Эрдоган на встрече с волонтерами, оказывающими гуманитарную помощь и помощь при стихийных бедствиях, заявила, что одним из величайших сокровищ является турецкий народ, полный любви к Родине и общечеловеческим ценностям.

Она отметила, что турецкая нация «никогда не оставалась зрителем человеческих страданий». «Для нашей нации сострадание — это черта характера, выходящая за рамки добродетели. Не только угнетенные и пострадавшие регионы, но и весь мир знает, что это правда», — пояснила супруга турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В феврале Турция столкнулась с разрушительным землетрясением в 11 провинциях страны. Эмине Эрдоган отметила, что в сложившейся ситуации «единство и солидарность нации — самая большая поддержка».

Первая леди Эрдоган заявила, что волонтерство, осуществляемое на основе глобальных человеческих ценностей, без какой-либо дискриминации, не ожидая ничего взамен, лечит сердца.

«Я всем сердцем верю, что волонтерская деятельность является краеугольным камнем построения мира, в котором преобладают сострадание и забота», — считает жена президента.

В своей речи супруга турецкого лидера не оставила вниманием и происходящее в Газе. «В течение двух месяцев на глазах всего мира происходит резня, разрушающая нашу совесть.

В секторе Газа совершаются непростительные преступления не только против палестинцев, не только против мусульман, но и против всего человечества. Все ценности,"которые делают людей людьми, и наша вера в людей и человечество подвергаются бомбардировке», — пояснила Эрдоган.

По ее словам, несмотря на происходящее, «ни угнетение, ни тьма не продлятся долго».

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты свыше 17 тыс. палестинцев. При это более 70% убитых в Газе — женщины и дети.