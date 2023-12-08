Глава турецкого МИД Хакан Фидан, который в настоящее время находится в Вашингтоне на встрече Контактной группы по Газе, созданной по итогам саммитов Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде, заявил, что ситуация, сложившаяся в Газе, «выходит за рамки Израиля и Палестины».

Руководитель турецкого внешнеполитического ведомства предупредил, что проблема Газы сейчас все больше превращается в региональный кризис.

«Поэтому региональные государства должны принять эту проблему и действовать, осознавая при этом свою ответственность», — отметил Фидан.

Стало известно, что министр иностранных дел Турции встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне. Как подчеркнул глава МИД, «важно, чтобы международное сообщество, особенно США, выполняли свои обязательства».

Как ранее сообщал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты свыше 17 тыс. палестинцев. При это более 70% убитых в Газе — женщины и дети.