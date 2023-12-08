Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, выступая на TRT World Forum, призвал обратить внимание на «геноцид, совершаемый Израилем против палестинского народа».

«Мы мобилизовали международное сообщество, чтобы найти решение этого конфликта. В качестве голоса справедливости и совести, мы заняли активную позицию в сотрудничестве и консультациях с нашими региональными и глобальными партнерами», — пояснил политик.

По его мнению, правительство Нетаньяху должно предстать перед международным судом.

Йылмаз подчеркнул, что Турция стремится к тому, чтобы в Газе был установлен режим постоянного прекращения огня.

Он также отметил, что в настоящее время человечество сталкивается с множеством трудностей. Среди них исламофобия, антисемитизм и проявление враждебности.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты свыше 17 тыс. палестинцев. При это более 70% убитых в Газе — женщины и дети.