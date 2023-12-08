«Чувство вины [стран Запада], связанное с преследованием еврейского народа, иногда переносится на то, чтобы компенсировать это за счёт арабского мира», — написал Ай Вэйвэй на своей странице в соцсети X.

«В финансовом, культурном и медиа-плане еврейская община имеет значительное влияние в США. Ежегодный пакет помощи Израилю [от Вашингтона] в размере $3 млрд долларов на протяжении десятилетий рекламировался как одна из самых ценных инвестиций, которые когда-либо делали США», — отметил художник.

Критики, в том числе влиятельные еврейские организации, посчитали этот пост «‎антисемитским»‎. Галерея Лисон в Лондоне отменила выставку работ китайского художника накануне ее открытия. По словам творческого деятеля, галереи в Нью-Йорке, Париже и Берлине последовали этому примеру.

Запрет любой пропалестинской позиции

Спор вокруг поста Ай стал одним из многих, которые потрясли индустрию искусства и развлечений с начала войны Израиля и Палестины. Негативная реакция в мире искусства была особенно жесткой в отношении тех, кто защищает интересы палестинцев, включая еврейских художников, критикующих израильские бомбардировки Газы.

Многие всемирно известные галереи поспешили отменить выставки, церемонии награждения и переговоры о будущих контрактах с художниками из-за их позиции. Галеристы говорят, что коллекционеры даже начали проверять политические взгляды художников, требуя убрать произведения искусства с выставок из-за предполагаемой критики Израиля.

Влиятельный журнал «Артфорум» переиздал «Открытое письмо арт-сообщества к культурным организациям», в котором призывал к немедленному прекращению огня в секторе Газа, а также освобождению палестинцев.

Редактор журнала Дэвид Веласко был уволен, а издатель журнала Джей Пенске заявил, что его действия «не соответствовали» редакционному процессу.

С тех пор сотни художников и авторов бойкотировали журнал. В декабрьском печатном издании Пенске выразил сожаление по поводу того, что уход Веласко был «неправильно истолкован».

Аукционный дом Christie’s удалил две картины ливанского художника Аймана Баальбаки: на одной был изображен мужчина в красно-белой куфие, которую многие считают символом палестинской идентичности. Церемония награждения на Франкфуртской книжной ярмарке в честь палестинской писательницы Адании Шибли также была отменена — организаторы сослались на «войну в Израиле».

Европейский центр правовой поддержки (ELSC) заявил, что с 7 октября произошел «взрыв репрессивных инцидентов» в отношении художников.

«Большинство из них касались обвинений в антисемитизме или поддержке терроризма, но иногда это менее ясно», — отметила Алиса Гарсия из ELSC. Она добавила, что некоторые мероприятия отменили, поскольку работы были сочтены «слишком чувствительными или направленными против Израиля». По ее словам, больше всего таких инцидентов произошло в Германии.