Рияд Мансур, постоянный представитель Палестины при ООН, выступил на экстренном заседании в Совете Безопасности ООН, посвященном ситуации в Газе.

Дипломат подчеркнул, что «Израиль ведет войну в секторе Газа, основанную на лжи». «Хватит. Вы должны проснуться и увидеть реальность такой, какая она есть. Если двух месяцев дегуманизации, лжи и массовых убийств вам недостаточно, чтобы понять, что делает Израиль, что же еще будет достаточно?» — задал вопрос Мансур.

Он особо отметил, что цель Израиля заключается в том, чтобы «сделать Газу непригодным для проживания местом и в конечном итоге изгнать палестинцев». По его словам, в этой войне Израиль стремится истребить палестинский народ, как нацию, и, тем самым, «уничтожить палестинскую проблему».

«Никто не должен брать ужас, царивший во время Второй мировой войны, в качестве примера для оправдания ужаса, причиненного сегодня палестинскому народу», — отметил дипломат.

Он добавил, что война — это «бесчеловечная стратегия, полная преступлений».

Выступая в Совбезе, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после «гуманитарной паузы», достигнутой при помощи США, наземная операция в секторе Газа вступила в новую, более жестокую фазу при поддержке Вашингтона.

Российский дипломат отметил, что разрушения в секторе Газа лишь увеличили военные преступления Израиля, который применяет силу без разбора. Полянский также подверг резкой критике план Израиля закачивать морскую воду в подземные тоннели в секторе Газа.

«Это было бы явным военным преступлением», — уверен он. Заместитель постоянного представителя России при ООН предупредил, что если морская вода будет закачиваться в тоннели, то это может привести к гибели многих мирных жителей, укрывающихся там от бомбардировок.

К тому же это загрязнит подземные запасы пресной воды в секторе Газа и уничтожит сельскохозяйственные почвы.

«Людоедская логика этого очень проста: сделать жизнь в Газе невыносимой, даже оставив людям единственный выбор: покинуть свои дома или быть убитыми. Это бесчеловечная стратегия, полная военных преступлений», — оценил происходящее в Газе российский дипломат.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты свыше 17 тыс. палестинцев. При это более 70% убитых в Газе — женщины и дети.