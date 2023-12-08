ПОЛИТИКА
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Красный Полумесяц сообщил о многочисленных жертвах в Хан-Юнусе
Бомбардировке израильских ВВС подвергся район близ офиса Красного Полумесяца и больницы «Аль-Амаль», где укрылись 14 тыс. палестинцев
Красный Полумесяц сообщил о многочисленных жертвах в Хан-Юнусе
Хан-Юнус / Others
8 декабря 2023 г.

В результате удара израильских ВВС по району, расположенному рядом с офисом Палестинского Красного Полумесяца в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа, есть многочисленные жертвы и пострадавшие.

Отмечается, что бомбардировке подвергся район близ офиса Красного Полумесяца и больницы «Аль-Амаль», где укрылись 14 тыс. палестинцев.

В результате мощных авиаударов разбились окна и были сильно повреждены двери. Атака Израиля спровоцировала большую панику среди тысяч людей, находившихся в офисе.

После израильской бомбардировки в больницу «Аль-Амаль» было доставлено множество погибших и раненых. Их число пока не уточняется.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты свыше 17 тыс. палестинцев. При это более 70% убитых в Газе — женщины и дети.

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