ПОЛИТИКА
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ХАМАС: Взрыв Великой мечети в Газе — доказательство ненависти к цивилизации
ХАМАС заявил, что, разбомбив Великую мечеть (Большую мечеть Омара) в секторе Газа, израильская армия совершила отвратительное, варварское преступление и продемонстрировала ненависть человечества к построенной им цивилизации
ХАМАС: Взрыв Великой мечети в Газе — доказательство ненависти к цивилизации
Великая мечеть в Газе / Others
8 декабря 2023 г.

Представители ХАМАС сделали письменное заявление после бомбардировки Израилем Великой мечети (Большой мечети Омара) в секторе Газа. В послании отмечается, что взрыв мечети, которая считается одним из символических сооружений и важных исторических памятников Газы, был «отвратительным преступлением».

«Это свидетельство ненависти этого искусственного образования (Израиль), не имеющего исторических корней, к цивилизации, созданной человечеством, и его попытки уничтожить гражданскую жизнь в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Также в ХАМАС подчеркнули, что «варварские нападения Израиля на исторические памятники показали, чего он достиг в фашизме». «Израиль, как и другие захватчики на протяжении всей истории, погибнет вместе со своим фашизмом», — отмечается в заявлении.

Всего, по сведениям ХАМАС, с 7 октября Израиль разрушил 104 мечети и три церкви в секторе Газа.

Как ранее сообщал TRT на русском, 8 декабря от бомбардировок израильскими самолетами сильно пострадала Большая мечеть Омара в секторе Газа. Этой мечети около 1,4 тыс. лет, она считается старейшей в Газе и во всей Палестине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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