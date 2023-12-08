ПОЛИТИКА
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Израиль не позволил палестинцам совершить пятничную молитву в «Аль-Аксе»
Ограничительные меры вводятся с 7 октября. Обычно на пятничную молитву в «Аль-Аксе» собираются от 100 до 150 тысяч человек. Однако из-за израильских ограничений на этой неделе лишь пять тысяч палестинцев смогли совершить пятничную молитву
Израиль не позволил палестинцам совершить пятничную молитву в «Аль-Аксе»
Мечеть «Аль-Акса» / Others
8 декабря 2023 г.

Израильские власти в очередной раз ввели ограничения для желающих совершить пятничную молитву в мечети «Аль-Акса» в оккупированном Восточном Иерусалиме. В частности, силы безопасности установили заграждения вокруг Старого города Иерусалима, не позволяя молодежи, а иногда и пожилым палестинцам, войти на территорию мечети.

Обычно на пятничную молитву в «Аль-Аксе» собираются от 100 до 150 тысяч человек. Однако из-за израильских ограничений на этой неделе лишь пять тысяч палестинцев смогли совершить пятничную молитву в третьей святыне Ислама.

У железных заграждений в районе Старого города были установлены блокпосты, на них израильские военные проверяли документы палестинцев. Многих из них не пропустили.

Сотни палестинцев совершили пятничный намаз в мечети в квартале Рас аль-Амуд напротив «Аль-Аксы». Военные применили слезоточивый газ против палестинцев, которым пришлось совершить молитву в квартале Вади Аль-Джауз недалеко от третьей святыни Ислама.

Также силы безопасности Израиля использовали против верующих палестинцев «зловонные бомбы», в которых находится зловонная жидкость, запах которой должен разогнать протестующих.

Запрет вводится с момента последнего обострения израильско-палестинского конфликта 7 октября. Порой против молодых палестинцев, которые пытались прорваться к «Аль-Аксе», применяли силу.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты свыше 17 тыс. палестинцев. При это более 70% убитых в Газе — женщины и дети.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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