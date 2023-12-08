Фахреттин Алтун: мы развенчали сотни фейков Израиля

Мы разоблачили ложь Израиля как на национальном, так и на международном уровне, и вместо этого поделились реальной информацией, заявил директор Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун во время выступления на открытии TRT WORLD Forum 2023 в Стамбуле. #Алтун #TRTWorldForum2023 #TRTWorldForum #Турция #дезинформация #ложь #фейки #Израиль