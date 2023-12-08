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Максим Шевченко: надо блокировать поставки в Израиль горючего и вооружения
Российский журналист и общественный деятель Максим Шевченко считает, что палестинцам невозможно помочь декларациями. Чтобы Израиль проиграл, ему нужно отрезать поставки горючего и вооружения. Об этом Шевченко заявил в эксклюзивном интервью TRT на русском во время Европейского саммита за Палестину. #Турция #Стамбул #ЕвропейскийСаммизаПалестину #МаксимШевченко #Палестина #секторГаза #Израиль
Максим Шевченко: надо блокировать поставки в Израиль горючего и вооружения / Others
8 декабря 2023 г.
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