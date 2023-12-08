Екатерина Гордон: сейчас эпицентром зла является Израиль

В России многие боятся говорить о проблеме Израиля, называть вещи своими именами, потому что они тут же сталкиваются с попыткой обвинить их в антисемитизме, заявила в эксклюзивном интервью TRT на русском российская телеведущая и юрист Екатерина Гордон на Европейском саммите за Палестину. #Турция #Стамбул #ЕвропейскийСаммизаПалестину #ЕкатеринаГордон #Палестина #секторГаза #Израиль