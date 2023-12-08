ПОЛИТИКА
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Палестинка не видела своих новорожденных близнецов две недели
20-летняя палестинка Саусан Абу Амша впервые после двухнедельной разлуки смогла взять на руки новорожденных близнецов. Ее недоношенных детей, вместе с десятками других малышей, эвакуировали из больниц Газы в Египет. #trtнарусском #палестина #младенцы #дети #секторгаза #газа #малыши #близнецы #палестинскиедети #мама #палестинка #разлука #встреча #эвакуация #израиль #trtrussian
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8 декабря 2023 г.
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