Палестинка не видела своих новорожденных близнецов две недели

20-летняя палестинка Саусан Абу Амша впервые после двухнедельной разлуки смогла взять на руки новорожденных близнецов. Ее недоношенных детей, вместе с десятками других малышей, эвакуировали из больниц Газы в Египет. #trtнарусском #палестина #младенцы #дети #секторгаза #газа #малыши #близнецы #палестинскиедети #мама #палестинка #разлука #встреча #эвакуация #израиль #trtrussian