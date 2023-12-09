Зачем Франция вооружает Армению?

Французские власти сообщили, что намерены поставить Армении 50 бронемашин «Бастион». Ведутся переговоры о поставках артиллерийских систем Caesar и зенитных ракетных комплексов Mistral 3. Зачем Парижу понадобилось вооружать регион, где совсем недавно закончился многолетний конфликт, который унес жизни десятков тысяч человек? #trtrussian #франция #армения #оружие #пво #ceasar #поти #сотрудничество #снабжение #конфликт #trtнарусском