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Алтун: Турции призывает действовать против технологических угроз
Турецкая сторона активно работает над национальной стратегией по противодействию дезинформации, заявил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции
Алтун: Турции призывает действовать против технологических угроз
Фото: AA / Others
9 декабря 2023 г.

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что значительная часть глобальных инициатив турецкой стороны сконцентрирована на противодействии угрозам, вызванным новыми технологиями.

«Сегодня сфера стратегических коммуникаций включает в себя борьбу с разрушительными элементами, такими как гибридные угрозы, кибератаки и систематические кампании по дезинформации», — сказал Алтун в своем выступлении на Всемирном форуме TRT в Стамбуле.

Он подчеркнул, что такая вредоносная деятельность напрямую использует социальные разногласия и направлена на «разжигание конфликтов в международной сфере».

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции отметил, что деструктивная деятельность, и в особенности дезинформация, провоцирует насилие и питает преступления на почве ненависти, включая кризисные времена.

«Сегодня мы все широко обсуждаем гибридные угрозы, ложь, которая становится обычным явлением, гегемонию фейковых новостей, правду, которая становится менее востребованной, и манипуляцию демократическими процедурами наряду», — сказал Алтун.

По его словам, дезинформация представляет собой прямую угрозу человеческой жизни, общественному здоровью, демократии и экономике. Турция активно работает над формулированием национальных стратегий по противодействию ей, добавил он.

«Общественные вещатели должны нести ответственность за защиту этих ценных усилий и охранять правду», — сказал он. «В эпоху постправды, в которую мы живем, основными действующими лицами, которые будут бороться за правду, являются общественные вещатели, так и должно быть», — сказал он.

Алтун подтвердил, что общественные вещатели могут разоблачать дезинформацию благодаря своему журналистскому опыту, использованию цифровых инструментов и адаптивных стратегий.

При этом он отметил, что противостоять этим вызовам и смягчить их неблагоприятные последствия, несомненно, является непростой задачей.

«Однако у нас нет другого выбора, кроме как принять цифровизацию таким образом, чтобы создать возможности для общественных вещателей», — подчеркнул глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции.

«Как общественные вещатели, мы должны использовать цифровые инструменты для предоставления высококачественного контента, который будет долговечным и качественным», — сказал он.

По слова Алтуна, нужно выполнять обязательства по предоставлению точной и оперативной информации и при этом общественность должна быть информирована о контекстуальных знаниях.

«Мы не можем оставить общественность на милость так называемых журналистов, которые не обучены должным образом и которые ищут только очередной вирусный контент», — резюмировал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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