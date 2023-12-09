Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что значительная часть глобальных инициатив турецкой стороны сконцентрирована на противодействии угрозам, вызванным новыми технологиями.

«Сегодня сфера стратегических коммуникаций включает в себя борьбу с разрушительными элементами, такими как гибридные угрозы, кибератаки и систематические кампании по дезинформации», — сказал Алтун в своем выступлении на Всемирном форуме TRT в Стамбуле.

Он подчеркнул, что такая вредоносная деятельность напрямую использует социальные разногласия и направлена на «разжигание конфликтов в международной сфере».

Глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции отметил, что деструктивная деятельность, и в особенности дезинформация, провоцирует насилие и питает преступления на почве ненависти, включая кризисные времена.

«Сегодня мы все широко обсуждаем гибридные угрозы, ложь, которая становится обычным явлением, гегемонию фейковых новостей, правду, которая становится менее востребованной, и манипуляцию демократическими процедурами наряду», — сказал Алтун.

По его словам, дезинформация представляет собой прямую угрозу человеческой жизни, общественному здоровью, демократии и экономике. Турция активно работает над формулированием национальных стратегий по противодействию ей, добавил он.

«Общественные вещатели должны нести ответственность за защиту этих ценных усилий и охранять правду», — сказал он. «В эпоху постправды, в которую мы живем, основными действующими лицами, которые будут бороться за правду, являются общественные вещатели, так и должно быть», — сказал он.

Алтун подтвердил, что общественные вещатели могут разоблачать дезинформацию благодаря своему журналистскому опыту, использованию цифровых инструментов и адаптивных стратегий.

При этом он отметил, что противостоять этим вызовам и смягчить их неблагоприятные последствия, несомненно, является непростой задачей.

«Однако у нас нет другого выбора, кроме как принять цифровизацию таким образом, чтобы создать возможности для общественных вещателей», — подчеркнул глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции.

«Как общественные вещатели, мы должны использовать цифровые инструменты для предоставления высококачественного контента, который будет долговечным и качественным», — сказал он.

По слова Алтуна, нужно выполнять обязательства по предоставлению точной и оперативной информации и при этом общественность должна быть информирована о контекстуальных знаниях.

«Мы не можем оставить общественность на милость так называемых журналистов, которые не обучены должным образом и которые ищут только очередной вирусный контент», — резюмировал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.