США в вопросе урегулирования в Газе остались в одиночестве, их позицию никто не разделяет. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, комментируя решение США наложить вето на резолюцию СБ ООН о немедленном прекращении огня в палестинском анклаве.

«В ходе голосования в СБ ООН наши друзья еще раз показали, что мнение США по ситуации в Газе никто не разделяет», — приводит агентство Анадолу слова турецкого министра после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы делаем вывод, что американская политическая система сейчас беспомощна в вопросах, связанных с Израилем. Поэтому Израиль действует безрассудно и продолжает насилие в отношении палестинцев», — сказал Фидан, который посетил Вашингтон в составе контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ).

Ранее США применили право вето в СБ ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в котором содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне израильско-палестинского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза.

Как писал TRT на русском, постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур заявил, что Израиль уже два месяца ведет войну, основанную на лжи, в секторе Газа, и призвал членов ООН «проснуться уже сейчас».